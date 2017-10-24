Ekonomi ve siyaset gündemi - 24 Ekim 2017

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman Sırbistan'da

- TBMM Başkanı Kahraman, Belgrad Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri ile bir araya gelecek, ardından Novi Sad'da Voyvodina Özerk Bölgesi Parlamento Başkanı Istvan Pastor ile görüşecek.

(Belgrad)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Amerikan-Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası heyetini kabul edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Okul Servis Yönetmeliğine ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara / 10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara binasının açılışı ile Talim Dergisi ve ÖNDER Akademi Projelerinin Tanıtım Programına katılacak. Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017-2018 Sanat Sezonu Açılış Programına iştirak edecek.

(Ankara /14.00/İstanbul/20.00)

3- TBMM'den...

- Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2018 Yılı Bütçesi ve 2016 Yılı Kesin Hesap kanun tasarılarına ilişkin sunum yapacak.

(TBMM/15.30)

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak ve ilk dersi verecek.

(Nevşehir/15.15)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Binası Açılış Töreni'ne katılacak, ABD Ticaret Odası heyetini kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine, üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, bakanlıkta yapacakları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00/13.20)

2- Irak'ın Kerkük kentinin merkezi hükümete bağlı güçler tarafından alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Myanmar'da şiddete maruz kalan Arakanlı Müslümanlar ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Myanmar)