Ekonomi ve siyaset gündemi - 1 Kasım 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Turizm Şurası'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda, Meclis Milli Saraylar tarafından düzenlenen "Sultan 5'inci Mehmet Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu" ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek, döneme ait fotoğraf ve objelerin yer alacağı iki ayrı sergi açacak.

(İstanbul/11.00/12.00/14.30)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Türkiye İhracatçılar Meclisince düzenlenecek Türkiye İhracat Haftası, İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.

- Programa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ katılacak.

(İstanbul/10.00 )

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında düzenlenecek istişare toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR 9. Genel Kurulu’na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 3. Turizm Şurası kapsamında düzenlenen "Bakanlar Oturumu"na katılacak.

(Ankara/13.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, The Marmara Taksim Otel'de düzenlenen "İslam Dünyasında Kültürel Mirasın Korunması Konferansı"na iştirak edecek.

- Yılmaz, Fransa'da Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile görüşecek.

(İstanbul/09.00/Paris)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda Helal Akreditasyon Kurumu kurulmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2018 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rekabet Kurumu Başkanlığının 20. Kuruluş Yıl Dönümü, "Rekabet Hukuku ve Politikasının Ekonomiye Etkileri" Programı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İhracat Haftası 2017 Etkinlik Programı'na katılacak.

(İstanbul/09.00/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 4'üncü Enflasyon Raporu, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli'nde, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın yapacağı sunumla açıklanacak.

(İstanbul/10.30)

3- TÜİK, 2016 yılı hanehalkı tüketim harcaması bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Barselona/Madrid)

2- Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- YÖK Başkanı Yekta Saraç, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova tarafından kabul edilecek.