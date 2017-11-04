Ekonomi otomobille kanatlanacak

BUĞRA KARDAN - Anadolu Grubu, BMC Otomotiv, Kıraça Grubu, Zorlu Grubu ve Turkcell’in ortak girişimi ile imal edilecek otomobillerin iç piyasanın yanı sıra ihracatın da güçlü kalemleri arasında yer alması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İlk taliplisi benim” dediği yerli malı otomobil için ilk somut adım hafta başında atılıyor. Türkiye ekonomisinin önemli dinamikleri arasına girecek üretimle ilgili Yeni Akit’e konuşan Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, üretilecek otomobilin elektrikli olacağını dile getirdi.



İÇ PİYASADA İLGİ GÖRECEK



Sabuncu, “Bundan böyle elektrikli taşıtların dünya üretiminde payı artacak. Ben bu anlamda yerli arabanın ilgi göreceğini umuyorum. Tabii şekline, tipine göre yapılacak otomobilin ihracat imkânı olur. Evvela üretim yapılmalı, ürün görülmeli, denemeler tamamlanmalı. Eğer rekabet edilecek bir ürün olacağına kanaat getirilirse ihracat imkânı var” dedi.



Elektrikli taşıt üretiminde Türkiye’nin önemli yol katedeceğini söyleyen Sabuncu, “Bu konuda yatırım süreci hız kazanıyor. 2025’e kadar dünya genelinde taşıtların yüzde 20’sinin elektrikli olacağına ihtimal veriliyor. Bu konuda üreticilerimizin iyi hazırlık yapmasında yarar var. Zaten ülkemizde elektrikli araçların yeni yeni yollara koyulduğunu da görüyoruz“ ifadelerini kullandı.



ŞARJ İSTASYONLARI ŞART



Sabuncu, elektrikli araba için altyapı faaliyetlerinin tamamlanmasının gereklilik olduğuna işaret etti; “Şimdilik şarj istasyonları göremiyoruz. Kamu, belediyeler veya AVM’ler tarafından bu konu ele alınmalı. Ele alınmalı ki, bizler de elektirikli taşıta alışalım” dedi. OİB Başkanı Sabuncu, otomotiv üretiminin ağırlıklı olarak Marmara’da yapıldığını hatırlatarak, girişim grubunun mevcut bölgelerin yanı sıra yeni yatırım bölgelerini de tercih edebileceğini dile getirdi.



“EKONOMİ ADINA UMUT VERİCİ”



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Otomotiv Grubu Başkanı Ömer Burhanoğlu ise yerli otomobil üretiminin ülkenin lehine olacağını belirterek “Böyle bir adım sanayicileremizi de iştahlandırıcaktır. Bu adım ekonomi adına olumlu olur, o kaçınılmaz. Ama bunun ne tür bir araba olacağı ve ne şekilde yapılacağı da önemli.” yorumunu yaptı. Burhanoğlu, yüksek teknolojiyle üretilen her taşıtın ihraç edilmesi şansının var olacağını belirterek, “Kuşkusuz bu adım umut ve moral vericidir” ifadelerini kullandı.