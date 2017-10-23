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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı tamamlandı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı sona erdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:13
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı tamamlandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile ilgili bürokratlar katıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:13
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