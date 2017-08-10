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Ekonomi için en büyük sorun

ABD Merkez Bankası eski guvernörü ve IMF eski baş ekonomisti, Harvard Profesörü Ken Rogoff uyardı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:05
Ekonomi için en büyük sorun

Faizlerde ani bir yükselişin global ekonomi için en büyük tehdit olacağı belirtildi.

Görüş, IMF'nin eski baş ekonomisti Kenneth Rogoff'a ait.

Bir dönemin çok konuşulan ekonomisti Rogoff, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Finansal kriz sonrasında faiz oranlarının birçok ülkede tarihi diplerde tutulması yatırımcıları borçlanmaya ve harcamaya cesaretlendirdi. Eğer faiz oranlarını hızla yukarı itecek bir durum ortaya çıkar ise, borç yükünün yüksek olduğu yerlerde yumuşak karınların ortaya çıkmaya başladığını görürüz" dedi.

Rogoff, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını da risk olarak değerlendirdi. Ekonomist daha önce en büyük tehditi Çin olarak görüyordu.

Son dönemde Çin'e yönelik beklentiler ise iyimserleşiyor.

Kenneth Rogoff halen Harvard Üniversitesi'nde profesör. Geçmişte Fed guvernörlerinden biriydi.

Rogoff ve  Joseph Stiglitz arasındaki tartışma halen iktisat dünyasında tartışılıyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:05
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