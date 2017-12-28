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Ekonomi güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 95'e düştü.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:08
Ekonomi güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında azalarak 97,9 değerinden 95 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Aralık ayında tüketici güven endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi. Aralık ayında perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:08
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