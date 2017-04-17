Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, referandum sonuçlarına ilişkin "Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK MİLLETÇE KENETLENEREK GELECEĞE ODAKLANMA ZAMANI"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de açıklamasında "Milletimiz kararını vererek, yeni bir dönemi başlatmıştır. Yeni dönemler, yeni heyecanlar demektir. Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ İSTİKRARA 'EVET' DEDİ"

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ise Türkiye'nin güçlü istikrara 'evet' dediğini belirterek,"Ülkemiz referandum sayesinde çok önemli bir sınavı geride bırakmıştır. Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bugün geldiğimiz aşamada Türkiye güçlü ekonomik istikrara oy vermiştir." görüşünü paylaştı.