% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi

Ekonomi dünyası, anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan 'evet' sonucunun çıkmasını değerlendirdi.

Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi
Eklenme: 17 Nisan 2017, 08:16

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, referandum sonuçlarına ilişkin "Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ARTIK MİLLETÇE KENETLENEREK GELECEĞE ODAKLANMA ZAMANI"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de açıklamasında "Milletimiz kararını vererek, yeni bir dönemi başlatmıştır. Yeni dönemler, yeni heyecanlar demektir. Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ İSTİKRARA 'EVET' DEDİ"

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ise Türkiye'nin güçlü istikrara 'evet' dediğini belirterek,"Ülkemiz referandum sayesinde çok önemli bir sınavı geride bırakmıştır. Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bugün geldiğimiz aşamada Türkiye güçlü ekonomik istikrara oy vermiştir." görüşünü paylaştı.

 
EtiketlerEkonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdiUluslararası Yatırımcılar DerneğiTÜGİK
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?