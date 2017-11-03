​Ekonomi Bakanlığımızdan Growtech Eurasia Antalya Tarım Fuarı’na büyük destek

Ekonomi Bakanlığı, Türk tarımının uluslararası ortak buluşma platformu Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’nı destekliyor. Bakanlık, hibe desteği kapsamına aldığı Türkiye’deki tek tarım fuarı olan Growtech Eurasia katılımcılarına, ihracat kabiliyetine sahip oldukları takdirde 30 bin TL’ye kadar geri ödeme yapıyor.

Üretimde olağanüstü bir potansiyele sahip Türk tarımı, ihracatını hızlı şekilde arttırmayı hedefliyor. Son dokuz aylık dönemde tarım ve gıda ihracatı yüzde 4.2 artışla 11 milyar 304.7 milyon dolardan 11 milyar 774.6 milyon dolara yükseldi. Sektör geçtiğimiz yıl ekonomi için 52,3 milyar dolarlık hasıla yarattı ve 18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılında 150 milyar dolar hasıla ve 40 milyar dolar ihracat değerlerine ulaşmayı hedefleyen sektörün en önemli ihtiyacı, uluslararası alıcılarla biraraya gelmek ve ticari işbirlikleri yapmaktan geçiyor.



Growtech Eurasia, Türkiye’de Ekonomi Bakanlığının Desteklediği Tek Tarım Fuarı… Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılan Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı, 29 Kasım - 02 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda, 30 ülkeden 800 firma ve 85 ülkeden 85 bin rekor ziyaretçi hedefi ile düzenleniyor.



İhracatın Türk tarımındaki sorunların çıkış yolu olduğu belirten Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er, “Her yıl tarım sektörüne daha fazla katmadeğer üretmek için çalışıyoruz. Bu yıl uluslarararası katılımcı sayımızı yüzde 50 arttırmayı başardık. Ayrıca, fuar alanı büyüklüğü, ziyaretçi sayısı ve uluslararası katılım oranı ile Ekonomi Bakanlığımızın belirlediği tüm kriterleri fazlasıyla yerine getiren Growtech Eurasia Antalya Tarım Fuarı, Türkiye’deki fuarlar içinde Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği tek tarım fuarı “dedi.



Ekonomi Bakanlığımız başta olmak üzere, devletin son dönemde fuarlara ilişkin tüm destek ve yasal düzenlemelerinin tüm sektörlere önemli katkı sağladığını ifade eden Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er, Growtech Eurasia’daki yerlerini alan ve almak isteyen tarım sektörümüz için Ekonomi Bakanlığımızın sunduğu hibe ödemesi çok önemli bir fırsat. Growtech katılımcı firmalarımızın bu destekten yararlanabilmeleri için ihracat yapıyor veya yapma potansiyeline sahip olması ve İhracatçılar Birliği’ne üye olmaları gerekiyor. Bu özelliklere sahip tüm firmalarımıza Ekonomi Bakanlığımız tarafından m2 bağımsız olarak 60 bin TL’lik stand katılım bedeli ve stand yapım maliyeti karşılığında 30 bin TL gibi yüzde 50 oranında hibe ödemesi yapılıyor” dedi.



Growtech Eurasia, Bu yıl da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Organizasyonuyla Alım Heyeti Programı’na Evsahipliği Yapacak… Fuar, her yıl olduğu gibi Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin organizasyonu ile Growtech Eurasia evsahipliğinde Alım Heyeti Programı düzenliyor. 41 ülkeden katılım hedeflenen Alım Heyeti’ne 50’ye yakın firmadan alıcıların katılacağı kesinleşmiş durumda. 29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda gerçekleşecek Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı, ‘Tohumculuk’, Sulama ve Sera Teknolojileri’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’ ile ‘Traktör ve Tarım Makineleri’ kategorileri yer alıyor.

GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri Başvuruları Kasım Ayında Başladı… Growtech Eurasia, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve inovatif ürünleri desteklemek üzere “GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri” düzenlemeye devam ediyor. Bu yıl 10’nuncu kez yapılacak yarışma ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Tohum, Fide’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Tarımsal Makine ve Teknolojileri’ ve ‘Tarımsal Bilişim’ kategorilerinde yapılacak. Ödüllere, tarımsal üretime ticari katma değer katabilecek yeni ürün, proje ve hizmet konusunda geliştirilen tüm çalışmalar katılabiliyor.



Başvurular 01-20 Kasım 2017 tarihleri arasında http://www.growtechtarimodulleri.com sitesi üzerinden yapılacak. Şeçici Kurul’un değerlendirmesinin ardından ödül almaya hak kazananlar Growtech Eurasia’da düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak, ayrıca bu çalışmalar fuar alanında sergilenerek 85.000’i aşkın Growtech Eurasia ziyaretçiyle buluşacak.