Ekonomi Bakanı'ndan 'döviz' açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolar kurundaki artışın spekülatif olduğunu belirterek “Kurdaki artışın kalıcı bir zararı olmaz” dedi.

Ekonomi Bakanı'ndan 'döviz' açıklaması!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:43
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TBMM’de açıklamalarda bulunan Zeybekci “Döviz kuru cari açıktan, istihdamdan, büyümeden ya da enflasyondan daha önemli değildir. Bu göstergelerin ekonomiye kalıcı etkisi olur. Ama kur artışının bir darbesi olmaz. Geçicidir. Biz bu süreci en iyi şekilde yönetiyoruz. Yapısal adımlar atıyoruz. Merkez Bankası sağlam duruyor. Döviz satsa da trilyonlarca dolarlık bir havuzla mücadele edemez. Çünkü bu artış spekülatif. Merkez Bankası'nın müdahalesi yerine, TL’yi değerli kılmak için yapılanlar daha doğrudur. Kamu alımlarında, dış ticarette TL’nin değerini artırmak gibi yapısal tedbirler alınıyor. Dış ticarette TL’nin payı yüzde 7‘nin üzerinde. Bu oran yüzde 10’a çıkarsa, cari açık versen bile ‘Ben bunu nasıl finanse edeceğim’ diye düşünmezsin. Türkiye’nin para bulma gibi bir derdi yok” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye

 

 
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