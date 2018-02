Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Gümrük birliği güncellenecek

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, “İSO bizim için oldukça önemli. Türkiye ekonomisinin çeyreğinin olduğu bir şehrin sanayi odası. Dünyayla rekabet edebilen sanayiciler topluluğunun bir sanayi odası. Sanayinin tüm fonksiyonlarını barındıran bir sanayi odası. Biz İSO’yu bir beslenme aracı olarak da görüyoruz. Buradan aldığımız bilgilerle, katkılarla tüm Türkiye’yle ilgili izlenim edinmeyle alakalı burayı bir fırsat penceresi olarak görüyoruz” dedi.

“Bu milletin karakteri bağımsızlıktır”

Türkiye’nin her alanda bağımsız olması gerektiğini altını çizen Zeybekci, “Bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Bağımlı olduğu zaman da her şeyi bozuluyor” ifadesini kullandı. Zeybekci, “Bugün artık dünya hızla bir şekilde ortadan yarılırcasına ikiye ayrılıyor. Bilgiyi ve teknolojiyi üretenler ve sahip olanlar, bilgiyi ve teknoloji tüketenler ve sahip olmayanlar. Karakteri itibariyle Türkiye bilgiyi ve teknoloji üretmek ve sahip olmak zorundadır. Bu milletin karakteri bağımsızlıktır. Bağımlı olduğu zaman da her şeyi bozuluyor. Her alanda bağımsız olmamız lazım. Bu bağımsızlıkla ilgili verilen mücadele terörle mücadele eden tüm yavrularımıza Allah'tan yardım diliyorum şehitlerimize rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“Mikrobu yuvasında yok edeceğiz”

Türkiye’nin kendine tehdit olan hiçbir şeye seyirci kalamayacağını ve uzun vadede de hayat hakkı tanıyamayacağını vurgulayarak, “Biliriz ki bizi tehdit eden her hangi bir unsur bir süre sonra başımıza bela olacak. Onları Afrin’de, Azez’de nerede olursa olsun yok etmediğimiz sürece, şundan emin olun ki; Osmaniye’de, Adana’da, İstanbul’da Ankara’da ve her yer de görürüz. Onun için mikrobu yuvasında yok edeceğiz” diye konuştu.

Çok hızlı değişen ve dönüşen dünyada Türkiye’nin hak ettiği yeri alacağını dile getiren Zeybekci, “En son kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman büyüme yüzde 7’ninde biraz üzerinde olacak. Mart ayının sonuna doğru bunu da göreceğiz hep beraber” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayisinde geçen yıl 7 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Zeybekci, "Kendi markasıyla dünyanın her yerinde yer alabilen Türkiye, bak zorda kaldığımız aman yapabiliyormuşuz. Derler ya ‘Kötü komşu adamı ev sahibi yapar’ diye. Şu anda ordumuzun kullandığı savunma ihtiyaçlarımızın çok büyük bir kısmını artık üretebiliyoruz. Hem de çok yüksek niteliklerle üretebiliyoruz ve ihracat yapabiliyoruz. 2017 yılında savunma sanayisi ihracatımız 7 milyar dolar seviyesinde ve bu çok hızlı bir şekilde 10 milyar ve daha ilerisine geçecek. Çünkü kimseyi taklit etmeden bu alanda teknoloji geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“KGF, etkin ve kalıcı bir şekilde devam edecek”

2018 yılının Türkiye tarihine sanayileşme anlamında yeni adımların atıldığı bir yıl şeklinde geçeceğini aktaran Zeybekci, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF), çok daha etkin bir şekilde kalıcı olarak bundan sonra finans ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğinin altını çizdi.

“Gümrük birliği mutlaka güncellenecektir”

Gümrük Birliğinin mutlaka güncelleneceğini vurgulayan Zeybekci, “Şuanda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığımız AB ile gümrük birliği güncellenmesi eğer bir rakam verirsek beş değerinde Avrupa’nın 3 değerinde Türkiye’nin menfaatinedir. Gümrük Birliği güncellediği zaman AB’nin büyümesine artı katkı veriyor. AB’nin tamamının milli gelirinin artışa katkı veriyor Türkiye. Maalesef Avrupa’daki bazı algı operatörleri ve buna alet olan bazı dostlarımız Gümrük Birliğinin güncellenmesini sanki Türkiye’ye verilen bir imtiyazmış gibi görüyor. Bazı yerlerde ‘Gümrük Birliği güncellenmeyecek’ diyorlar, sen kaybedeceksin. Hiç merak etmeyin söylenen şeyler ayrı konuşulan şeyler farklı” dedi.