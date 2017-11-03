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Ekonomi Bakanı açıkladı: Sadece TL kullanabiliriz

Ekonomi Bakanı Nihat zeybekçi, KKTC ile yapılan ticarette sadece Türk Lirası kullanılabileceğini söyledi.

03 Kasım 2017 Cuma 14:04
Ekonomi Bakanı açıkladı: Sadece TL kullanabiliriz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki dış ticarette sadece Türk lirası kullanılabileceğini belirterek, “Böyle bir anlaşmayı geçtiğimiz günlerde Nahçıvan ile yaptık. Bunu KKTC ile de yapabiliriz.” dedi.

Zeybekci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, KKTC üzerindeki haksız uygulamaların tamamı ortadan kaldırılana kadar ayrıcalıklar sunmaya devam edeceklerini dile getiren Zeybekci, “Kıbrıs siyasi anlamda değil ama ekonomik anlamda bizim için Isparta’dır, Burdur’dur, Konya’dır, Karaman’dır.” diye konuştu.

Türkiye’nin KKTC’den ithalatını 2018 sonunda 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Zeybekci, bu hedefe yönelik işlemlerin kolaylaştırılması için bazı çalışmalar yapıldığını aktardı. “KKTC’li vatandaşlarımızın Türkiye’den satın aldıkları ürünlere yönelik KDV muafiyeti konusundaki problemlerinin çözümü için Maliye Bakanımızla telefonda görüştük.” diyen Zeybekci, Bakanlığının KKTC’ye her türlü desteği verme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Nihat Zeybekci, Atun’a Türkiye-KKTC arasındaki dış ticarette sadece Türk lirası kullanılabileceğini belirterek, “Bu tür bir anlaşmayı geçtiğimiz günlerde Nahçıvan ile yaptık. Bunu KKTC ile de yapabiliriz. Bunu da görüşelim.” ifadelerini kullandı.

Sunat Atun ise Türkiye ile ortak ekonomik iş birliğinin 10 yıldır sürdüğünü anımsattı. Ana vatan Türkiye ile sadece siyasi ilişkilerin değil aynı zamanda ekonomik ilişki ve iş birliklerinin de devam ettiğini anlatan Atun, “Yeni ilan ettiğimiz Kıbrıs’tan Türkiye’ye 100 milyon dolarlık ihracat hedefini inşallah gerçekleştireceğiz.” dedi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:04
  1. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  2. KKTC ticaret
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