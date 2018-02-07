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Ekmeleddin patladı! Benim adımı...

2014 yılında CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çatı adayı olan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, adının kullanıldığı haberlere tepki gösterdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:30
Ekmeleddin patladı! Benim adımı...

'İkinci Ekmeleddin krizi' gibi ifadelere"Sinirleniyor musunuz" sorusuna cevap veren İhsanoğlu, şunları söyledi:

“Neyin krizini bahsediyorlar anlamıyorum ki. Milli mutabakatı sağlayan bir aday yüzde 38.5 alırsa kriz mi olurmuş? Kriz başka yerde olmalı. Bunun üzerinde durmaya değmez. Burada sinirlenecek bir şey yok ama ben şunu söylüyorum: Benim adımı kullanmasınlar, başka bahaneleri varsa onu kullansınlar.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Haziran’da ziyaret ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir aday önerisiyle gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı İslam Kalkınma Konferansı Örgütü'nün ilk Türk Genel Sekreteri ve devlet üstün madalyası sahibi Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu olmuştu. Ekmeleddin İhsanoğlu, 14 milyon 683.295 kişiden yüzde 38.44 oranında oy almıştı. Seçimde yüzde 51.79 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmişti.

İhsanoğlu'nun ismi 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için de gündeme geldi ancak bu sefer farklı bir şekilde. En son olarak CHP'li Umut Oran, "Türkiye bir Ekmeleddin vakasını daha kaldıramaz" demişti.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:30
  1. Ekmeleddin İhsanoğlu

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