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Ekmekte yeni dönem başladı

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle bugün itibarıyla ekmekte yeni dönem başladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:44
Ekmekte yeni dönem başladı

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle bugünden itibaren ekmek çeşitlerinin en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfının önüne geçilmesi öngörülüyor. Ekmek çeşitlerinin bugünden itibaren en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilmesiyle ekmek israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem fiyat istikrarının korunması hem de ekmek israfının önlenebilmesi için ekmek gramajının 200 gramdan başlayarak 10 gram ve katları şeklinde artırılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Yeni uygulamayla, günlük üretilen 90 milyon 900 bin ekmekte israf oranının önemli ölçüde azalacağını belirten Balcı, "İlk çalışmamızda ekmek israfının 6 milyondan 4 milyon 900 bin adede kadar düşürülmesi elimizdeki somut verilerdir. 2018 yılı inanıyorum ki israfın en alt seviyelere ineceği yıl olacaktır. Ekmek üreticileri olarak bu çalışmayla ekonomimize de önemli bir katma değer yaratacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"200 gram ekmek üretimi tüm illerde uygulanacaktır" şeklindeki yanlış algı olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini dile getiren Balcı, "Talep eden illerimiz 200 gram ekmek üretimi için tarife alabilecekler ve yine talebe uygun olarak bunun satışını yapabileceklerdir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse, ekmeğin kilogram fiyatının 5 liranın üzerine çıkmaması konusunda da gerekli hassasiyet gösterilecektir." diye konuştu.

"Herkes ailesinin tüketeceği miktarda ekmek alacak"

Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Vurucu da yapılan düzenlemeyle ekmeğe ara gramlar verildiğini söyledi.

Ekmeğin bugünden itibaren 200 gramdan başlayarak üretileceğini belirten Vurucu, şunları kaydetti:

"Ekmeğimizin, 200 gramı 1 lira, 250 gramı ise 1 lira 25 kuruşa satılacak. Bu öncelikle israfı önleyecek. Küçük aileler için çok iyi oldu. Herkes ailesinin tüketeceği miktarda ekmek alacak. Şimdi iki kişilik bir aile için örneğin 200 gramlık ekmek yeterli olacaktır. 3-4 kişilik aile de kendi ihtiyacı oranında ve sayısında ekmek alacak."

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:44
  1. Ekmek
  2. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  3. Ekmek Çeşitleri Tebliği
  4. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı
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