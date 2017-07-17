Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz

HARUN SEKMEN

15 Temmuz akşamı FETÖ’nün giriştiği darbe teşebbüsünde kullandığı kamyonla meydanlara adam taşıyan Şerife Boz ile konuştuk. Çanakkale’deki ruh ile 15 Temmuz’daki ruhun aynı olduğuna dikkat çeken Boz, “Çanakkale’yi de, Kurtuluş Savaşını da, 15 Temmuzu da bizim gibi insanlar kazandı. Ekmeksiz yaşanırdı da vatansız yaşanmazdı. Bu nedenle iman ve cihad şuuruyla meydanlara indik. Türkiye çökerse ümmet de çökerdi buna müsaade edemezdik” ifadelerini kullandı.

Şerife Hanım öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Şerife Boz. Gümüşhaneliyim. Dört çocuk annesiyim. Vatanını milletini seven bir Anadolu kadınıyım.

15 Temmuz akşamı yaşadıklarınızı anlatabilir misiniz?

Herkes gibi televizyondan bir darbe kalkışması olduğunu öğrendim. Daha sonra FETÖ’cülerin bu işi yaptığını öğrendik. Hemen çocuklarımı ve torunlarımı alarak meydanlara koştum. Zira ekmeksiz yaşanırdı da vatansız yaşanmazdı. Fırınların önünde, ATM’lerin önünde para çekmek için bekleyenleri de davet ettim. Gelin dedim. Zira bir ekmeği kaç gün yiyebilirsin. Vatanın olmadıktan sonra ne anlam ifade eder ki?

İMAN VE CİHAD ŞUURUYLA MEYDANA İNDİM

O süreçte neler hissettiniz?

İman ve cihad şuuruyla hareket ettim. Yine olsa yine yapardım. Tankların önüne kadar gittim. Meydanda büyük bir karmaşa hakimdi.

Hamdolsun millet Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğine girdiği varoluş mücadelesinden alnının akıyla çıktı. Tarihine şanlı bir destan daha ekledi. Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşını kazanan ruhla 15 Temmuz da destan yazan ruh aynı kişilerdi. Bizler onların torunuyuz. Onlar bizim gibiydi. Biz de onlar gibiyiz. Bu gerçeği gözardı etmemek lazım.

YİNE OLSA YİNE YAPARIM

Kamyonla adam taşımanız da kamuoyunda çok etki oluşturdu. Kamyon kullanmayı biliyor muydunuz?

Babam hafriyatçıydı. Küçükken onla birlikte gider gelirdik. Eşimin de kamyonu vardı. Dolayısıyla pek yabancı değilim. Eşime kamyonla gidelim. Daha fazla adam taşırız dedim. Kamyonun kasasını da alabileceği adamla Taksim meydanına gittim. Yine aynı hain girişim olsa yine düşünmem giderim. Aynı mücadeleyi veririm. Çünkü vatan sevgisi bunu gerektirir. Tıpkı Çanakkale’de olduğu, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi.