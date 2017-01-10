Ekmek yemek zararlı mı?

Türk insanının enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'i, protein ihtiyacının ise yüzde 50'ye yakını ekmek ile karşılandığını bildiren İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, "Bu günlerde beslenmede ekmeğin zararlı bir alışkanlık olduğunu iddia edenler var. Halbuki tarih boyunca ekmek insanın beslenme ve enerji ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir rol oynamıştır" dedi.



TAM TAHIL EKMEKTEN ALINAN LİF, BAZI MEYVE VE SEBZELERDEN DAHA FAZLA

Ülkemiz tahıl ürünleri tüketimi içinde ekmek birinci sırada olduğunu bildiren Dr. Atilla Bektaş, birinci sırada olan ekmeği bulgur, pirinç ve makarnanın izlediğini belirterek ekmeğe ilave olarak pide, lavaş, bazlama, yufka, simit, kek ve pasta gibi unlu mamulleri de ilave edersek günlük kişi başına tüketim 250-300 gramı bulduğunu bildirdi.

"Günlük ortalama 185 gram olan ekmek tüketimimizin sadece 20-25 gramı tam tahıllı ekmek olup, maalesef geri kalanı rafine edilmiş beyaz ekmektir" diyen Dr. Bektaş, "Beyaz, tam tahıl, tam buğday ve kepekli ekmek nedir? Buğday tanesinin dış kabuğuna kepek denir. Bu bölüm çıkarılarak elde edilen ekmeğe "beyaz ekmek" diyebiliriz.

"BEYAZ UNDAN YAPILAN EKMEK SAĞLIKSIZDIR"

"Tam buğday ekmeği" denildiğinde ise kepeğin çıkarılmadığı ekmek anlaşılır. "Kepekli ekmek" ise beyaz una dışarıdan kepek katılması ile elde edilir. "Tam tahıl ekmeği" dediğimizde ise buğday, çavdar ya da yulaf gibi birden fazla tahılı içeren ekmek anlaşılır. Beyaz undan yapılan ekmek sağlıksızdır. Kepekli, tam buğday ya da tam tahıl ekmek tüketimi yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önler, kan şekerini ve kan yağlarını düşürür. Hatta tam tahıl ekmeği ile alınan lif miktarı bazı meyve sebzeden alınan lif miktarından fazladır" şeklinde bildirdi.



"GÜNDE 6 İLA 11 DİLİM TÜKETİLMELİ"

Lifler kilo kontrolü sağlar, kalp-damar hastalıklarına yakalanma ve diyabet oluşum riskini azaltığını bildiren Dr. Atilla Bektaş aynı zamanda bağırsak, meme kanseri ve diğer kronik hastalıklara yakalanma riskini de düşürdüğünü ifade etti. Günde 6-11 dilim tam buğday/ tahıl ekmeği tüketilmesi önerildiğini bildiren Bektaş, "Bu günlerde kepeğin vücutta demir, kalsiyum, çinko, bakır, magnezyum gibi minerallerin emilimini azalttığı öne sürülmektedir. Günlük 22 grama kadar saf kepek alımı demir ya da kalsiyum emilimini etkilemez. Üstelik kepek bu minerallerin bir kısmını fazladan B ve E gibi vitaminleri de kapsar. Ayrıca ekmek yapımında kullanılan maya ile bu minerallerin emilimi de artmaktadır. Son çıkan Türkiye Beslenme Rehberi'ne (TÜBER) göre her öğün tam tahıl ekmek tüketilmesi önerilir. Tahıl ürünü olarak bulgur, pirinç ve makarna yeniyorsa günlük 5-6 ince dilim, sadece ekmek yeniyorsa günlük 6-11 ince dilim ekmek tüketilmesi tahıl ihtiyacını karşılamaktadır. Bu miktar ağır işte çalışan enerji ihtiyacı fazla olanlarda daha da arttırılabilir" dedi.



"Burada yapmamız gereken şey ekmeği kepeğinden ayırmamaktır" diyen Dr. Atilla Bektaş, "Bu ucuz, besleyici ve kolaylıkla alabileceğimiz, eski can dostumuz ekmeği sofralarımızdan eksik etmeyelim" hatırlatmasında bulundu.