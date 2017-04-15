Ekmek parası için her gün 20 kilometre yürüyor

Sabahın erken saatlerinde, plastik mutfak eşyaları, iğne, iplik ve çeşitli araç gereçleri seyyar tezgahına yükleyerek yola düşen Ali Sayan, akşam saatlerine kadar yaya olarak gezdiği Sarıgöl’ün sokaklarında satış yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen gece gündüz demeden sokak sokak gezen Sayan, Sarıgöllü vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra bir seyyar tezgahı alarak satış yapmaya başladığını aktaran Sayan, günde yaklaşık 20 kilometre yol yürüdüğünü söyledi. Sabahın erken saatlerinde yola çıktığını ifade eden Sayan, akşamın geç saatlerine kadar satış yaptığını belirtti. Seyyar tezgahının önüne ve arkasına taktığı reflektör ile karanlık cadde ve sokaklarda araçlara karşı tedbir aldığını dile getiren Sayan, "Sarıgöl’ün tüm mahallelerini yaz ve kış demeden dolaşarak ekmek paramı kazanmaktayım. Özellikle yaz aylarında satışlar daha iyi oluyor. Tezgahımda bulunan eşyaları bazen pekmezle, kuru üzümle, yumurta ile takas ediyorum. Çoğu zaman bağ ve bahçelerde çalışanlar da alışverişini benden yapıyor. Hem para kazanıyorum hem de her gün yürüdüğüm için spor yapmış oluyorum. Sağlıklı hayatımı biraz da her gün yaptığım yürüyüşe bağlıyorum. Çünkü atalarımızın da dediği gibi işleyen demir paslanmaz ’’dedi.