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Ekmek arası hapı polis yutmadı!

Samsun'da nezarethanedeki arkadaşına yemek getirdiğini söyleyerek ekmek arasında uyuşturucu etkisi olan hap götürdüğü belirlenen kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 18:03
Ekmek arası hapı polis yutmadı!

Samsun'da uyuşturucudan gözaltındaki arkadaşına, ekmek arasında uyuşturucu etkisi bulunan hap götüren kişi yakalandı.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kürşat C'nin üç kişiye sentetik uyuşturucu sattığını tespit etti.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Kürşat C. emniyete götürüldü.

Nezarethaneye alınan Kürşat C'ye yemek getirdiğini söyleyen Mürsel O, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine gitti.

Burada ekmek arası tavuk döneri kontrol eden ekipler, ekmeğin içine gizlenmiş, uyuşturucu etkisi bulunan 4 hap buldu.

Zanlı gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:03
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