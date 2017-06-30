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Ekmek almaya giden çocuğa otomobil çarptı

Kahramanmaraş’ta ekmek almaya giden 10 yaşındaki çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:44
Ekmek almaya giden çocuğa otomobil çarptı

Alınan bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Bediüzzaman Bulvarı, Çocuk Hastanesi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 46 AE 822 plakalı otomobil, yeşil ışığın yanması ile hareket etti. O anda karşıdan karşıya geçen 10 yaşındaki Furkan Ateş’e otomobil çarptı. Ekmek almak için elinde tuttuğu bozuk paraları da yola düşütü. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ambulans ile Yörükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçük çocuğun kaza yerinde düşürdüğü bozuk paralar babasına verildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:44
  1. Kahramanmaraş
  2. Bediüzzaman
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