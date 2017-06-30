Ekiplere ‘kaçın’ talimatı! Korkulan oldu… Alevler yayılıyor

Alanya'nın Sapadere mevkii yakınlarında saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgedeki yangına 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 32 arazöz ve 3 dozerle müdahaleye başlandı.

KARA EKİPLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Alanya Sapadere Kanyonu yakınlarında başlayıp sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Sapadere'nin zirve kısımlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın dağın eteklerine kadar yayıldı. Zirvede yangına müdahale eden kara ekipleri ise şiddetlenen yangından dolayı aşağı çekildi. Kara ekipleri yangının çevreye yayılmasını engellemek amacıyla müdahaleyi sürdürüyor.

YARALANAN 1 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Zirvede ise bir arazözün yangın içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiği ve 1 işçinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtildi. Arazözün yandığı bölgeye ise 4 ambulans sevk edildi. Yangına iş makineleri de müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları yoğunlukla havadan devam ederken, jandarma ekipleri bölgeye giden yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.

"KAÇIN TALİMATI GELDİ"

Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, "Bize 2 saat önce yangın ihbarı geldi. Buraya geldik. Yangın son derece büyüdü ve bize 'kaçın' talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık ve bize 'bekleyin' talimatı verdiler. Şu an burada hazır olarak bekliyoruz. Tahminen 20 hektar alan yangından etkilendi" dedi.