TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Tunus, Kamerun ve Gine'ye gidecek ekipler yola çıktı.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında, Tunus, Kamerun ve Gine'ye gidecek ekipteki TİKA'nın "gönüllü elçileri", yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Tunus ekibindeki Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Muhammed Masum Kır, 9 gün kalacakları program kapsamında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde organize edilen Bilim Seyyahları Projesine katılacaklarını söyledi.

Bir okulun tadilat çalışmasında da yer alacaklarını ifade eden Kır, TİKA'nın ayrıca kendileri için oldukça kapsamlı bir gezi programı organize ettiğini anlattı. Kır, "Mazlum coğrafyalarda etkin rol alabilme fırsatını elde etmenin yanı sıra ülkenin tarihi dokusunu da bizlere hissettirecek, dolu dolu 9 günlük bir plan yapılmış olması bizleri çok mutlu etti." dedi.

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Serkan Taşcı, gidecekleri şehirlerde halkla yeni dostluklar kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Taşcı, "Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize bir nebze olsa yardım edebilmek, yüzlerinde belirecek tebessüme ortak olabilmek ve en önemlisi de gözden ırak olanın gönülden ırak olmadığını herkese hatırlatmak biz gönül elçileri için çok önemli." diye konuştu.

"KAMERUN'DAKİ MÜSLÜMAN PİGMELERİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Program kapsamında Kamerun'a gidecek ekip içinde bulunan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrenci Mehmet Emin Kaçmaz, Roger Milla Vakfı ile farklı günlerde iki dostluk maçı yapacaklarını ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğini ziyaret edeceklerini söyledi.

Kaçmaz, "Suriye'de, Myanmar'da, Arakan'da, Libya'da ve kuşatılmış Filistin topraklarında dil, din, ırk ve ten rengi fark etmeksizin mazlum insanlara yönelik faydalı çalışmalar yapan TİKA'ya, Afrika'daki çalışmalara bizleri de dahil ettiği için çok teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Abdullah Ömer Kavak da Kamerun'da yaşayan Müslüman pigmeleri ziyaret edeceklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül coğrafyamızın bir parçası olan Kamerun'da, halkın dertleriyle hemhal olmayı, kısa ve orta vadede yapılabileceklerimizi yerinde gözlemlemeyi ve elimizdeki imkanları seferber ederek yapılabilecek ticari, sosyal ve kültürel faaliyetler hususunda daha yakından bilgi sahibi olmayı amaçlamaktayım. 21. yüzyılın yükselen kıtası olmaya aday Afrika'ya ziyaretimin bu konuda vizyonumu geliştireceğini inanıyorum."

"BİZLER GÖNÜLLER YAPMAYA GİDEN ELÇİLERİZ"

Gine ekibi içinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muzaffer Ali Celep, Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında gidecekleri ülkede 9 gün kalacaklarını ifade ederek birçok cami, okul ve derneği ziyaret edeceklerini aktardı.

Celep, "Gine'ye yapacağımız yolculuk sayesinde kardeşliğimizi pekiştirecek yeni köklü bağlar kuracağız. TİKA Başkanımız Serdar Çam'ın da dediği gibi belki de uluslararası boyutta ilk zekatımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğur Tutkun, Gine'de Dayanışma Sitesi revirinin tadilat çalışmalarına destek vereceklerini belirterek revirin modern sağlık kurallarına uygun şekilde yenileme çalışmalarını yapacaklarını kaydetti.

Tutkun, program vasıtasıyla Türkiye'nin Afrika açılımına yönelik faaliyetlerini yerinde görme fırsatı elde edeceklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler gönüller yapmaya giden elçileriz. Burada yapacağımız her türlü etkinlik, akabinde yüreklerde derin izler bırakacak ve bizleri bu coğrafyalarda tutacak. Modern çağın en güzel örneklerini gördüğümüz bu coğrafyada çocukların yüzünde bir tebessüm, hayatlarında bir kıvılcım olmak için canla başla çalışacağız. Üzerimizdeki sorumluluk ve görev bilincinin idrakine vararak, adeta kendimizi değil, ay yıldız sancağının altında tüm milletimizi, insanımızı ve kadim diyarlarımızı temsil ediyoruz. Güneşin selam durduğu coğrafyada bizler yüreklere su serpen birer elçi olacağız."