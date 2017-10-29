Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ekim'in son haftası hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Batı illerinde sıcaklarının 8 derece düşeceği uyarısında bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 10:34
Ekim'in son haftası hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:34
  1. hava durumu
  2. İstanbul hava durumu
  3. Meteoroloji
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    1. Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı
    2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm..
    3. Nabi Avcı: Bunların kurtuluşu yok
    4. 'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte..
    5. Son 10 yılda 51 bin kişi trafik..
    6. Rejim güçleri İdlib'e girecek
    7. Külliye'de tarihi anlar, tebrikler..
    8. Osmaniye'de geleneksel kilimler..
    9. Meclis bütçe ve torba tasarı için..
    10. Doğu’da sıkışan PKK, Karadeniz’de..
    11. MPT-76'ya yoğun talep
    12. Fiyatı durdurulamıyor, 7 liraya kadar..
    13. Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
    14. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin..
    15. Türkiye-Suriye sınırında ağlatan buluşma
    16. KAP’a bildirildi, her an satış..
    17. Bakan açıkladı: Binlerce kişiye iş..
    18. 'Asrın projesi' Marmaray'ı 4 yılda 226..
    19. Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi
    20. Araçlara kış bakımı uyarısı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı
    Pamukoğlu'ndan Akşener cevabı