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Ekimde doğalgaz ithalatı yüzde 19,7 yükseldi

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, ekimde elektrik üretiminde doğalgazın payının yükselmesiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artışla 4 milyar 137 milyon metreküp oldu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:48
Ekimde doğalgaz ithalatı yüzde 19,7 yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aylık sektör raporuna göre, geçen yıl ekimde 3 milyar 456 milyon metreküp doğalgaz ithal edildi. Söz konusu ithalat bu yılın ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 arttı ve 4 milyar 137 milyon metreküpe yükseldi.

Toplam ithalatın 3 milyar 641 milyon metreküpünün boru hatlarıyla, 495 milyon metreküpünün ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildiği ekim ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 178 milyon metreküple Rusya'dan alındı.

İthalatta bu ülkeyi 581 milyon metreküple İran, 463 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 19 ARTTI

Ekim ayında, elektrik üretiminde doğalgazın payının artması nedeniyle toplam doğalgaz tüketiminde de yükseliş yaşandı. Ekimde doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,9 artarak 4 milyar 81 milyon metreküpe ulaştı.

Bu dönemde en çok doğalgaz elektrik santrallerinde tüketildi. Geçen yılın ekim ayında elektrik santralleri 1 milyar 477 milyon metreküp doğalgaz tüketirken, bu yılın aynı ayında söz konusu miktar yüzde 11,44 artışla 1 milyar 941 milyon metreküpe çıktı.

Tüketimde elektrik santrallerini 522 milyon metreküple konutlar ve 332 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri izledi.

STOKLARDA YÜZDE 13 ARTIŞ

Geçen yıl ekimde 2 milyar 820 milyon metreküp doğalgaz depolanırken, bu miktar bu yılın aynı ayında yüzde 13,24 artışla 3 milyar 194 milyon metreküpe yükseldi.

Ekimde Türkiye'nin doğalgaz ihracatı ise yüzde 22,13 azalışla 45,39 milyon metreküpe indi. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:48
  1. TÜRKİYE
  2. GAZPROM
  3. DOĞALGAZ

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