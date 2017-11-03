Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, hafta başında son enflasyon raporunu açıklarken, “yukarı yönlü sürpriz görebiliriz” ifadesine yer vermişti.



Anketlerde ise aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.86-2.17 artış bandında yer alırken, TÜFE’nin medyan bazında yüzde 1.70 artacağı tahmin ediliyordu. Ekimde TÜFE’nin ise yıllık yüzde 11.5 artacağı öngörülüyordu.

2017 Ocak Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 2,46 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 3,98 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 9,22 ve ÜFE'de % 13,69 oldu.

2017 Şubat Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,81 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 1,26 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Şubat ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 10,13 ve ÜFE'de % 15,36 oldu.

2017 Mart Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 1,02 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 1,04 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Mart ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 11,29 ve ÜFE'de % 16,09 oldu.

2017 Nisan Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 1,31 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,76 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 11,87 ve ÜFE'de % 16,37 oldu.

2017 Haziran Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,27 azaldığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,07 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 10,90 ve ÜFE'de % 14,87 oldu.

2017 Temmuz Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,15 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,72 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 9,79 ve ÜFE'de % 15,45 oldu.

2017 Ağustos Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,52 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,85 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 10,68 ve ÜFE'de % 16,34 oldu.

2017 Eylül Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,65 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,24 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 11,20 ve ÜFE'de % 16,28 oldu.