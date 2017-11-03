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Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

Tüketici Fiyatları (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 2.08 arttı; yıllık enflasyon yüzde 11,90’a çıktı.

03 Kasım 2017 Cuma 10:04
Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, hafta başında son enflasyon raporunu açıklarken, “yukarı yönlü sürpriz görebiliriz” ifadesine yer vermişti.

Anketlerde ise aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.86-2.17 artış bandında yer alırken, TÜFE’nin medyan bazında yüzde 1.70 artacağı tahmin ediliyordu. Ekimde TÜFE’nin ise yıllık yüzde 11.5 artacağı öngörülüyordu.

2017 Ocak Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 2,46 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 3,98 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 9,22 ve ÜFE'de % 13,69 oldu.

2017 Şubat Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,81 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 1,26 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Şubat ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 10,13 ve ÜFE'de % 15,36 oldu.

2017 Mart Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 1,02 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 1,04 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Mart ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 11,29 ve ÜFE'de % 16,09 oldu.

2017 Nisan Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 1,31 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,76 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 11,87 ve ÜFE'de % 16,37 oldu.

2017 Haziran Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,27 azaldığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,07 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 10,90 ve ÜFE'de % 14,87 oldu.

2017 Temmuz Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,15 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,72 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 9,79 ve ÜFE'de % 15,45 oldu.

2017 Ağustos Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,52 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,85 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 10,68 ve ÜFE'de % 16,34 oldu.

2017 Eylül Ayı Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) % 0,65 arttığını, Yurt içi üretici fiyatları endeksinin de (Yİ-ÜFE) % 0,24 arttığını açıkladı.

TÜİK'e göre, Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de % 11,20 ve ÜFE'de % 16,28 oldu.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:04
  1. TÜFE
  2. ÜFE
  3. enflasyon
  • İzzetİzzet1 sa önce
    Ekonominin kötü olduğu haberleri yapmayın lütfen. Ülkemizde herşey güllük gülistanlık
  • hüsamettinhüsamettin1 sa önce
    Ne 11.90 ı kardeşim bu millet salak mı?Her şey % 50 den fazla arttı geçen sene ile bu sene arasında dağlar var enflasyon kalemi içerisinde bahçe hortumu soba borusu kiremit ve alaksız bir sürü kalem var onların arasına et ve süt ürünlerini mazotu ve temel gıdaları ve kiraları bir koyun bakalım kaç çıkıyor?Memlekette her şey ateş pahası insanların zekasıyla dalga geçmeyin
  • yıldırımyıldırım1 sa önce
    zorlaya zorlaya ancak bu kadar düşürebilmişler. artık herkes gerçek enflasyonun farkında. ama merak etmeyin memura zam yapılacağı zaman düşer bu enflasyon.
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