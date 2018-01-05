Ek istihdama teşvik yağmuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’de başlattığı ve TOBB’un takipçiliğini üstlendiği İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı hükümetin sağladığı desteklerle moralli bir şekilde devam ediyor.

2018’de sağlanacak istihdam artırıcı teşviklerde öncelik, imalat ve bilişim sektörlerine verildi. Bu alanlarda çalışmaya başlayanların 4 bin 740 lira maaşa kadar tüm sigorta primlerini devlet karşılıyor.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, 2017 üçüncü çeyrek büyüme verilerinin ardından 8 Ocak’ta açıklanacak olan kasım sanayi üretim verisinin, geçen yılın GSYH büyümesi konusunda önemli bir ipucu olacağını ve istihdam seferberliğine sağlayacağı katkı açısından da işverenlere fırsatlar sunabileceğini kaydetti.

“UMUTLAR YÜKSELDİ”

Türkiye’nin Kredi Garanti Fonu sayesinde, mali imkânsızlıktan söz eden firma oranının yüzde 6.7’ye gerilediğine dikkat çeken Alkin, 2018’in ilk üç ayında iç piyasa ve ihracat siparişlerinin azalabileceğini düşünen firma oranında sınırlı bir artış gözlendiğini, bununla birlikte, iç piyasa siparişinin artacağını veya aynı kalacağını düşünen firma oranı yüzde 75 gibi önemli bir seviyede olduğunu kaydetti. ‘’Bu durumun çok olumlu bir yansıması var’’ diyen Alkin, “2018’in ilk üç ayında istihdamını artıracağını ve aynı düzeyde koruyacağını düşünen firma oranı yüzde 95. Tüm bu tablo ve kapasite kullanım oranları, Türk iş dünyasının 2018’in yılının tüm fırsat ve risklerini üreterek, ihraç ederek ve istihdamı koruyarak yöneteceğini gösteriyor.

“TÜRKİYE OYUN KURUCU”

2018 ve 2019 enerjiden savunmaya, perakendeden bankacılığa, imalat sanayinden tarıma, yerli ve milli yazılım ve donanıma yoğun olarak yükleneceğimiz yıllar olmalı. Bize yönelik tüm ‘hainlikleri’ bertaraf ederek, Avrasya’da vazgeçilmez ‘oyun kurucu’ gücümüzü perçinleyeceğiz. Bunların gerçekleşmesi sürecinde hükümetin sağlayacağı istihdama dönük teşvikler de büyük önem arz ediyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE TEŞVİKLER

-İMALAT VE BİLİŞİM

İmalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri karşılanacak. İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecek. 4 bin 740 lira maaşa kadar ek istihdam sağlanan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacak. 2017 yılında, çalışan başına 773 TL’den bin 884 TL’ye kadar olan prim desteği bu yıl da sürdürülecek.

-BİR SENDEN BİR BENDEN

Üç ve daha az çalışanla imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin bu yıl mevcut çalışan sayısına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödenecek.

-İŞBAŞI EĞİTİMİ

İŞKUR tarafından uygulanan ‘İşbaşı Eğitim Programları’nın süresi 2018 yılında, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Diğer sektörlerde de 3 ay olarak uygulanacak. İşbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlara günlük 54 TL’ye kadar cep harçlığı verilmeye devam edilecek.

MESLEKİ EĞİTİM

-İki yıl süreli ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)’ kapsamında, işveren

örgütleriyle işbirliği içerisinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek.