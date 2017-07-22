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"Ejder meyvesi" geçim kapısı oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serasında "ejder meyvesi" olarak bilinen pitahaya yetiştiren üretici, hasadına başladığı ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
"Ejder meyvesi" geçim kapısı oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde serasında "ejder meyvesi" olarak bilinen pitahaya yetiştiren üretici, hasadına başladığı ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.

Beyrebucak Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Yüksel, internette gördüğü pitahaya meyvesini araştırarak ekmeye karar verdi.

Dondurma imalatı, salata ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyveyi 6 dönümlük alanda yetiştirerek hasadına başlayan Yüksel, ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazancının 160 bin lira civarında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

"Meyvenin fidesini Mersin'den temin ettim." diyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Meyve, ilaç ve kimyasal gübre olmadan tamamen organik yetişiyor. Çiftçinin fazla masraf yapmadan kazanç elde edebileceği bir bitkiymiş. Geçen yıl bir dönüm araziye ekmiştim, bu yıl ise 6 dönüm alana diktim. Daha önce seraya salatalık ve domates ekiyordum. Her gün bakım yapmak gerekiyordu.

Pitahayanın bakımı çok kolay. Akdeniz bölgesindeki çiftçilere tavsiye ediyorum."

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de ilçenin her türlü tropik meyveyi yetiştirmeye uygun olduğunu söyledi.

Meyvenin Gazipaşa'da yaygınlaşmaya başladığına dikkati çeken Çelik, "Alternatif ürünleri her zaman çiftçilere tavsiye ediyoruz. Bu meyve ilaçsız, gübresiz, örtü altında bir tek su verilerek yetişiyor. Pazarı da var. " diye konuştu. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
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