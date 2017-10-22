Ehliyette yaş sınırı var mı?

Özel araçlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Düzenli olarak alınan sağlık raporlarında aksi belirtilmediği sürece sürücüler her yaşta trafiğe çıkabiliyor.

M, A1 VE B1 EHLİYET SINIFLARI

Yaş sınırı 16’dır.

2018 yılı başvuruları için 2002 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

2017 yılı başvuruları için 2001 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

A2, B, BE, C1, C1E, F VE G EHLİYET SINIFI

Yaş sınırı 18’dir.

2018 yılı başvuruları için 2000 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

2017 yılı başvuruları için 1999 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

A EHLİYET SINIFI

Yaş sınırı 20’dir.

2018 yılı başvuruları için 1998 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

2017 yılı başvuruları için 1997 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

C, CE, D1 VE D1E EHLİYET SINIFLARI

Yaş sınırı 21’dir.

2018 yılı başvuruları için 1997 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

2017 yılı başvuruları için 1996 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

D VE DE EHLİYET SINIFLARI

Yaş sınırı 24’dür.

2018 yılı başvuruları için 1994 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

2017 yılı başvuruları için 1993 doğumlu olmak ve yaşını gün ve ay olarak doldurmak.

Özetle en yaygın ehliyet türleri sırasıyla:

M: Motorlu bisiklettir.

A1, A2 ve A motorsiklettir. Silindir hacmi, gücü, ağırlığına göre sınıflar farklıdır.

B1 ATV olarak bilinen taşıtları kullanır.

B ise klasik sınıftır. Otomobil ve kamyonet kullanır.

D1: Minibüs kullanacaklara verilecek ehliyet sınıfını ifade eder. 2016 yılından itibaren kayıt olanlar direk bu sınıfa başvuru yapamaz.

C1, C Kamyon kullanacaklara verilir. (Yüklerine göre)

D sınıfı otobüs kullanacaklara verilir.

CE TIR kullanacakların alması gereken sınıftır.

F traktör ehliyetidir.

G sınıfı iş makinası ehliyetidir.