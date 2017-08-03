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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Samsun’da ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:35
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Doğukan K.’nin kullandığı 55 HZ 399 plakalı otomobil 55 AVN 79 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Doğukan K. ile Eren A. (17) ve Hüseyin Y. (55) yaralandı. Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Doğukan K.’nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kazanın ardından minibüse çarpan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:35
  1. Samsun
  2. İlkadım
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