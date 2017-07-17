Ehliyetsiz sürücü akrabasını ezdi!

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada 15 yaşındaki gencin kullandığı Otomobil yolda yürüyen kadına çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizleri geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'nde meydana gelen kazada 15 yaşında olduğu öğrenilen F.D.’nin sürücüsü olduğu 06 DB 2975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen M.D.’ye çarptıktan sonra takla atarak bahçeye uçtu.



Olayın ardından gelen sağlık ekipleri M.D.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü ile yanında bulunan S.D.’yi (11) vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkartarak Kayserieğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. 15 yaşındaki sürücü ile çarptığı M.D.’nin akraba oldukları öğrenilirken, kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ve vatandaşlar, yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti. M.D.’nin cansız bedeni Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, bir görgü şahidi duyduğu sesler üzerine olay yerine geldiğini, otomobilde sıkışan çocukları çıkardıklarını söyledi. Ayrıca mahalle sakinleri yetkililerden, mahallelerinde bulunan yok üzerine bariyer konulmasını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.