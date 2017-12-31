Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ehliyetindeki hata kabusu oldu! Şaşkına çeviren...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturan Emine Merdan (41), sürücü belgesinin veriliş tarihinin 2030 olarak yazılması nedeniyle trafiğe çıkamıyor.

31 Aralık 2017 Pazar 16:51
Ehliyetindeki hata kabusu oldu! Şaşkına çeviren...

Ev kadını Emine Merdan, devam ettiği özel bir sürücü kursunda girdiği sınavla 2003 yılında ehliyet almaya hak kazandı. Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik İşleri Amirliğinden aldığı B sınıfı sürücü belgesini alan Merdan, bir süre sonra bunun veriliş tarihinin yanlış olduğunu fark etti. Ehliyetinde veriliş tarihinin 03.10.2030 olduğunu görünce düzeltmek için yeniden Trafik İşleri Amirliği'ne giden Merdan, hatanındüzeltilmesini istedi. Yetkili polisler hata yapıldığını kabul ederek, bunun düzeltilmesi içinehliyetin yeniden çıkarılması gerektiği ve bunun da bir ücrete tabi olduğu söyledi. Merdan, ehliyet yenilemek için istenen parayı vermeyi kabul etmedi. İtirazları sonuç vermeyen kadın sürücü ehliyetini alarak evine döndü.

TRAFİĞE ÇIKMAYA ÇEKİNİYOR

Ehliyetindeki hata nedeniyle tarifte durdurulduğu polis ve jandarma kontrollerinde sıkıntı ile karşılaştığını belirten Merdan şöyle konuştu:"Bana ehliyetimin veriliş tarihi 03 Ekim 2003. Ehliyetimi 10 Ekim 2003 tarihinde Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek aldım. O günü hiç unutmuyorum. Ehliyetimi aldıktan sonra evime geldim. Ehliyete evde dikkatli bakınca ehliyetin bana veriliş tarihinin '03.10.2030' olduğunu fark ettim.

Ailemle polise gittik, 2030 tarihini gösterdik, tarihin yanlış yazıldığını belirttik. Bize Bir hata oldu ama düzeltilmesi için tekrar bir ücret vermeniz gerekli denildi. İtiraz ettik. Zaten başta bir para vermiştik. Niye bir daha verelim? İtirazımızı kabul etmediler. Sonra ehliyeti bizden aldılar üzerine daksil çekip kalemle 2003 yazdıktan sonra ehliyeti bize verdiler. Zamanla o yazı deforme oldu. Bir ara eşimin arabasını kullandım. İlçede jandarma beni durdurdu. Ehliyetimi istediler onlar hemen ehliyetin tarihine baktılar ve bana böyle bir hata olamayacağını belirterek ehliyetin düzeltilmesini söylediler.

Ceza yiyebilecek olduğumu belirttiler. Şimdi ise arabam var yalnız Ehliyetimden dolayı ceza yerim diye trafiğe çıkamıyorum."

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 16:51
  1. ehliyetteki hata
  • FarukFaruk29 dk önce
    Ya abla sana güzel bir akıl vereyim. Elindeki ehliyeti yak. Sonra aldığın Akçaabat emniyete git. Kaybettim yenisini verin diye dilekçeyle başvur. Sadece kart parasına yenisini almış olursun. Orda sadece ehliyet dosyana bakarlar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
  1. Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır,..
  2. Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı!
  3. Ehliyetindeki hata kabusu oldu!..
  4. Dünyanın gözü İran'dayken İsrail de...
  5. Diyanet İşleri Başkanı Uhud'dan seslendi
  6. Artık serbest! ABD sapkınları orduya..
  7. İran'dan flaş karar! Engellendi...
  8. İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma..
  9. Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı
  10. Ünlü futbolcu resmen isyan etti! Bu..
  11. ASELSAN'dan TSK'ya müjde! Tarih belli..
  12. Milli füze çalışmalarında yeni..
  13. Ordudan İran'daki protestoculara: Eğer..
  14. Trafik sigortasında yeni dönem... 1..
  15. Son kralın peşine düştü!
  16. İsrailli teröristler engelli gence..
  17. Gezi imamından skandal sözler:..
  18. Genç kadın feci şekilde can verdi
  19. Kız öğrenci yurdunun bahçesinde..
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli yanımda..
Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
Meral Akşener hakkında bomba yorum
Meral Akşener hakkında bomba yorum
Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak
Bakan açıkladı! 2018'de bir ilk yaşanacak
İran sınırında dikkat çeken görüntü!
İran sınırında dikkat çeken görüntü!