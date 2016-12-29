Ehliyet sınav sonuçlarını MEB açıkladı! (2016-2017 MEB Ehliyet)

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavının sonuçları heyecanla bekleyiş sona erdi. Sürücü adayları sonuçlarını MEB resmi sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte geçerli puanı alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Ehliyet sınav sonuçları www.meb.gov.tr'den açıklandı.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

EHLİYET SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.

2017 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAV TAKVİMİ

SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.



Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.