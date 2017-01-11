'Ehli Sünneti zayıflık halinde bırakacak'

Şam'ın Fethi cephesi şuanda uygulamada var gibi gözüküp uygulanmayan Astana anlaşmasının İslam Ümmetine zarar getireceğini ve kafirlerin bu sözleşmeyle kendilerine güven ve emniyet oluşacağını aktarıyor. Mütercim Muhammed Atta tarafından türkçeleştirilmiştir.



"Bu anlaşmayla bilerek ya da bilmeyerek uluslararası toplumun Şam ehli hakkındaki cürümlerine ortak olacaklar. Mesele, kafir, zalim ve fasit bir nizamın devrilip yerine İslam’ın adaleti ve Rahman’ın şeriatı gelmesi, şuranın yaygınlaşması ve benzeri yüce anlamlar uğruna binlerce mücahidin ve binlerce Müslüman avamın canlarını verdikleri, Ehli-Sünnet’e ait köy ve şehirlerinin yarısının yıkıldığı, sürgün edilenlerin sürgün edildikleri, çıkanların çıktıkları tüm yüce davalar, siyasi çözümlerin boşluklarına girerek özetlenecektir."

"Uluslararası delegeler gelecek, nizamla birlikte bazı zayıfları ve siyasileri sert bir dille eleştirecek ve Ehli-Sünnet’in gücünü bitirecek bir çözüm ortaya koyacak. Bu, batının çıkarlarını garanti altına alan, Yahudilere güven sağlayan ve emniyetlerini koruyan ve Ehli-Sünnet’i zayıflık halinde bırakacak olan bir çözüm olacaktır."

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