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Egzoz gazı emisyonuna uymayan sürücülere 5 bin lira ceza

Bursa'da 2017 yılında bin 5 araç egzoz emisyonu denetimine tabi tutuldu. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:34
Egzoz gazı emisyonuna uymayan sürücülere 5 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı. Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek. Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:34
  1. BURSA
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