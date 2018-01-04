Egzoz gazı emisyonuna uymayan sürücülere 5 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik 2017 yılında yaptığı denetimleri açıkladı. Ekipler tarafından 2017 yılında bin 5 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek. Denetimlerin 2018 yılında da periyodik olarak devam edeceği açıklandı.