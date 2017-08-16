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EGO Şoförleri, piknikte buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde görev yapan şoförler ve aileleri, kendileri için düzenlenen piknikte buluştu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:26
EGO Şoförleri, piknikte buluştu

YENİ AKİT / ANKARA -  Yaklaşık 2 bin  EGO çalışanı ve aileleri, güzel havanın tadını, aileleriyle birlikte zaman geçirerek çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde görev yapan şoförler ve aileleri, kendileri için düzenlenen piknikte buluştu. Cumartesi ve Pazar günü 2 gün süreyle düzenlenen piknikte bir araya gelen yaklaşık 2 bin  EGO çalışanı ve aileleri, güzel havanın tadını, aileleriyle birlikte zaman geçirerek çıkardı. Öz Taşıma İş Sendikası tarafından EGO şoförleri için düzenlenen pikniğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, EGO Genel Müdürü Balamir  Gündoğdu, EGO Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, bürokratlar, sendika üyesi şoförler ile aileleri katıldı.  

GÖKÇEK: “MÜKEMMEL BİR ORGANİZASYON”
Avrupa Birliği Parkı’nda EGO çalışanlarını bir araya getiren pikniğe sürpriz yaparak katılan Başkan Gökçek,  piknik etkinliğinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “EGO çalışanlarını, ailelerini ve yöneticileri bir araya getirerek moral depolamalarına imkan veren piknik organizasyonu mükemmel olmuş. Sendika, bu işi organize etmiş. Bir günlük de olsa buraya gelip stres atmak güzel bir olay. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi. Çalışanlarla yöneticilerin bir araya geldiği bu tip etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan Gökçek,  "Personelimizi, aileleriyle birlikte vakit   geçirip dinlenmelerine imkan veren bu tip etkinlikler daha sık düzenlenmeli ” diye konuştu.   


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:26
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