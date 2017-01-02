Eğlence yerlerinin güvenliği 'bodyguard'larla sağlanıyor

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İstanbul Ortaköy Reina barda gerçekleşen saldırı sonrası eğlence mekanlarının güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi.

Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı, akıllara "Özel güvenlik zafiyeti mi var?" sorusunu getirdi. Türkiye'de özel güvenlik görevlilerinin bazılarının silah taşıma yetkisi bulunurken, bazılarında da bu yetki yok.

Bankalar, para taşıyan zırhlı araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taşıma yetkisi bulunanlar arasında. Eğlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamın dışında tutuluyor.

Katliam yaşanan Reina'da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğunu ifade etti. Bodyguard'ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı belirtildi.