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Eğlence merkezine kurşun yağmuru

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:55
Eğlence merkezine kurşun yağmuru

Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Deniz Caddesi’nde eğlence merkezilerinin olduğu bölgede sabah 05.30 sıralarında arbede çıktı. Daha önce ortak oldukları belirtilen gruplar arasında çıkan ilk tartışmada iddiaya göre T.G. önce satırla saldırıya geçti. Saldırıyı çevredeki güvenlik görevlileri ve polis ekipleri önledi.

T.G. bir saat sonra tekrar aynı yere gelerek tabanca ile 7 el ateş etti. 06.30 sıralarında meydana gelen olaydan sonra T.G. gözaltına alınırken, cadde bir süreliğine trafiğe kapatılarak delil toplandı. Olay yeri inceleme ekibi, binaya 3 mermi isabet ettiğini belirledi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:55
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