Eğlence merkezi önünde silahlı kavga: 2 kişi yaralı

Olay, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Kumru Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra dışarıya çıkan iki kişi henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tüfekle açılan ateş sonucu Y.K. ile N.Ç. vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.