Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler!

Türkiye'nin birçok ili ve ilçesi soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. 21 Aralık 2016 Perşembe günü okullarin tatil edildiği iller ve ilçeler haberimizde.

ANTALYA

Antalya'nın Alanya ilçesinde kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı 5 okul bir gün tatil edildi. İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı 5 bölgedeki okulda eğitime kar molası verildiğini söyledi.



Er, öğrenci, veli ve servis araçlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bir günlük tatil kararı aldıklarını belirterek, "Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve ortaokulu, Güzelbağ İlkokulu ve ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve ortaokulu ve Dereköy İlkokulu ve ortaokulu, Tırılar İlkokulu ve ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak." ifadelerini kullandı.



ADIYAMAN



Adıyaman'ın Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tut ilçesinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini belirterek, "Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süre ile izinli sayılmıştır." dedi.



HATAY



Hatay'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçenin tüm okullarıyla yüksek kesimlerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verilecek. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Hatay'ın Belen, Yayladağı, Altınözü ve Hassa ilçelerindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okularda yarın eğitim ve öğretim yapılmayacak. Antakya, Defne ve Samandağı ilçelerindeki yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda da yarın eğitime ara verilecek.



KONYA



Konya ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Edinilen bilgiye göre, Konya merkeze bağlı Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ereğli, Akören, Çumra, Hadim, Halkapınar, Taşkent, Hüyük, Derbent, Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde ilk ve orta dereceli tüm okulların 22 Aralık Perşembe tatil edildi. Ayrıca, Akşehir ilçesinde hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı öğrenildi.



KİLİS



Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Vali İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi. Çataklı, gece başlayan kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.



KAHRAMANMARAŞ



Elbistan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Elbistan genelinde devam eden etkili kar yağışı, soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı ilk ve orta dereceli okullarda 22 Aralık 2016 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.



GAZİANTEP



Gaziantep'te devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verilirken kamu görevlisi malul ve engelliler de tatil süresince izinli sayılacak.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan meteorolojik uyarılar, bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yarın, resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Vatandaşların özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunuyor.



MERSİN



Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verilecek.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Kadim, yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla öğleden sonra okullarda eğitime ara verdiklerini söyledi. Kadim, kar yağışının artması nedeniyle yarın da ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda eğitim öğretim yapılmayacağını kaydetti.



KARAMAN



Karaman'da yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle, yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde yoğun kar yağışı ve tipi beklenmesi nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kent genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi