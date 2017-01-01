Eğitimde Sessiz Devrim

Kalite Kurulu Oluşturulacak

Türkiye’nin dünyada rekabet ettiği ülkelerdeki kalite ajansları ile benzer yapıda, idari ve mali açıdan özerk yapıya sahip ‘Kalite Kurulu’ oluşturulacak. YÖK’ün aldığı kararların sonuçlarının değerlendirilmesi bu kurul tarafından yapılacak. Bu değişiklik YÖK’ün çıktı kontrolü ve akreditasyona ilişkin yetkilerinin bu Kalite Kurulu’na devredilmesi sonucunu doğuracak. Kalite Kurulu, YÖK’ün ve ÜAK’ın seçeceği 6 öğretim üyesi, MEB’in seçeceği 1 öğretim üyesi, MYK, TÜAK, TÜBİTAK, TÜSEB, TOBB ile öğrenci temsilcisi de dâhil 13 üyeden oluşacak.

Üniversiteler ihtisaslaşacak

YÖK’e üniversitelerin ihtisaslaşmasını temin görevi de verilecek olup, ilgili bakanlıklarla işbirliği ile yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşması sağlanacak ve bu şekilde rekabet teşvik edilecek. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma süreçlerinin değerlendirilmesi bu yasal düzenleme ile oluşturulacak Kalite Kurulu’nca yapılacak.



Eğitim Programları Danışma Kurulu

Üniversitelerin kontenjan planlamalarının ilgili bakanlıklar ve özel sektörle birlikte yapılması için ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’ oluşturulacak. Bu Kurul ile YÖK’ün kontenjan planlaması diğer paydaşların da görüşü alınarak daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde yapılabilecek.



MYO’lar için Koordinasyon Kurulu

‘Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’ oluşturulacak. Kurulda, Bilim, Sanayi Bakanlığı, MEB, MYK’nın yanı sıra TOBB da yani dış paydaşlar ve iş dünyası da yer alacak.



MYO’lar OSB’lerde de Açılabilecek

Meslek Yüksek Okullarının Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) açılması teşvik edilecek. Burada açılacak MYO’lar, okuttuğu öğrenci sayıları dikkate alınarak desteklenecek.

İş Yeri Odaklı Eğitim Teşviki

Fen ve mühendislik programlarında 1 yarıyıl süresince iş yerinde eğitim yapması teşvik edilecek. Bu şekilde beceri yetkinliği yüksek mezunlar iş dünyasına kazandırılacak. Bu öğrenciler maddi açıdan desteklenecek.

Araştıran Öğrencilere Burs

Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alacak tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilebilecek. Bu şekilde hem araştırmacı insan kaynağı kapasitesi hem de bilimsel araştırma üretim kapasitesi arttırılacak.

Emekli Öğretim Üyelerine İmkân

Emekli öğretim üyelerinin ilgili bölümün ihtiyacı ve üniversitenin talebi üzerine 75 yaşına kadar çalışabilmesi mümkün olabilecek. Mevcut durumda, bu imkân sadece 2006 yılından sonra kurulan 41 devlet üniversitesi için söz konusu idi. Yeni düzenleme ile öncelikli alan ve ihtiyaç kriteri ile bütün üniversitelere imkân sağlanacak.

Teknoloji Transfer Ofisleri

Üniversiteler, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketi kurabilecekler, bu şekilde üniversitelerin başta sanayi olmak üzere iş dünyası ile işbirliği geliştirme sürecine önemli katkı

Dünyada gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ülkelerde 6. yıldan sonra proje tabanlı araştırma izni (sabbatical) kullanılıyor. Sabbatical süreci Türkiye üniversitelerinde de uygulanacak.

POS-DOC Türkiye’ye Geliyor

Post-doc uygulama süreci Türkiye’deki üniversitelerde de uygulanabilecek, bu şekilde yükseköğretim kurumlarının araştırma kapasitesi arttırılacak ve ayrıca Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında yer alan daha fazla doktoralı insan kaynağı geliştirilmesi mümkün olabilecek. Doktorasını tamamlayanlar için, üç yıla kadar, üniversitelerde yeni bir istihdam imkânı sunulmuş olacak.