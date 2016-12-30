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31 Aralık Cumartesi 2016

Eğitimde çıta yükseldi

2023 için belirlenen eğitim hedeflerinin kapsamı genişletildi. Tüm okullarda bu tarihe kadar tam gün eğitime geçilecek. İngilizce sorunu yabancı dil sınıfı uygulamasıyla tamamen çözülecek.

Eğitimde çıta yükseldi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 09:32
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Türkiye'nin eğitim alanındaki 2023 hedeflerinde çıta bu yıl daha da yükseltildi. Ülke genelindeki tüm okullar bu tarihe kadar tam gün eğitime geçecek. İngilizce sorunu 5'inci sınıfta tamamen çözülecek. 5'inci sınıflar yabancı dil sınıflarına dönüştürülecek. Dersler sabah 9:00'da başlayıp 16:00'da sona erecek. Müfredat hafifletilecek. Ders sayısı azalacak ancak yabancı dil saatleri yoğunlaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tekli eğitime geçiş yapmak için her yıl en az 25 bin yeni dersliği eğitime kazandıracak. Böylece 3 yılda en az 80 bin derslik yapılmış olacak. Türkiye'de sınıf mevcudu ortalaması 28 olarak göz önüne alındığında yaklaşık 3 bin yeni okulun eğitime kazandırılması hedefleniyor. Okul öncesi eğitim de zorunlu olacak.

OKUL ÖNCESİ DE ZORUNLU

Eğitimde devrim niteliğindeki çalışmaya göre anaokulu da zorunlu olacak. Böylelikle zorunlu eğitim 5 yaşında anaokulu ile başlayacak, 18 yaşında lise eğitimiyle son bulacak. Her öğrencinin 13 yıl zorunlu örgün eğitim kapsamı içinde kalması için çalışma yürütülecek. Okul öncesi zorunlu kararı öncelikle pilot çalışma olarak denenecek. Okullara prefabrik, betonarme veya konteyner ana sınıfları yapılacak.

77 BİN DERSLİK YAPILACAK

MEB'in verilerine göre Türkiye genelinde toplam 6 milyon 700 bin öğrenci halen ikili eğitim görüyor. Başta İstanbul olmak üzere ikili eğitimin en çok yapıldığı iller arasında Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Van, Mersin ve Antalya geliyor. Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 45 ilde tam gün eğitime geçildi. Tüm illerde tam gün eğitime geçilmesi için toplam 77 bin derslik daha yapılacak.

YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTELER

2023'te insan kaynakları bakımından da eksiği olmayan bir eğitim alanı oluşturulacak. Özel üniversitelerin kurulmasına imkân veren hukuki düzenlemelerle özel ve vakıf üniversitelerinin yükseköğretim içerisindeki payı artırılacak. Gelişmiş üniversitelerin yurtdışında kampus açmaları teşvik edilecek. 2023 yılında birçok ülkede Türk üniversitesi kurulmuş olacak.

EBA'YLA LİDERLİK HEDEFİ

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki en önemli araçlardan biri de FATİH projesi olacak. Türkiye, FATİH projesiyle teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten de bir ülke haline gelecek. Eğitim teknolojilerinde Türkiye'yi lider ülke konumuna getirecek FATİH projesi eğitimdeki fırsat eşitliğinin de en önemli aracı olarak tanımlanıyor. Dünyada, 15 milyon öğrencinin, 600 bin sınıfın, 650 bin öğretmenin ve devasa bir bulut sisteminin, entegre olarak birlikte projelendirildiği başka bir proje yok. Projenin en önemli ayaklarından biri olan Eğitim Bilişim Ağı da (EBA) dünyanın en büyük içerik portalı olarak şimdiden talep görmeye başladı. 2023'e kadar Türkiye yurtdışına e-içerik ihraç eden bir ülke olacak.


(Sabah)
 
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