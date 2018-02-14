'Eğitimde Avrupa'nın önünde olacağız'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde, Kızılay İstanbul Şube Başkanlığınca başlatılan "81 il 81 Kızılay Anaokulu" projesi kapsamında 12 ilde yapımı tamamlanan anaokullarının toplu açılışı dolayısıyla Ordu Caddesi'ndeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, projenin okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatıldığını ifade ederek, Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının bağışçıları aracılığıyla 81 ilde 81 anaokulu yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığına devredileceğini anlattı.

Bu okulların iç mekanlarının özel olarak tasarlandığını dile getiren Yılmaz, Erzincan, Erzurum, Ordu, Hatay, Batman, Siirt, Samsun, Muş, Antalya, Çanakkale, Elazığ ve Kars'ta yapımı tamamlanan Kızılay anaokullarının Bakanlığın çatısı altında toplanacağını aktardı.

Yılmaz, okul öncesi eğitimin önemine işaret ederek, "Başbakanımız Yıldırım, 2016’da bize üç hedef belirledi. Bunlardan birincisi okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, ikincisi ikili eğitime son vermek, üçüncüsü bir yabancı dili evlatlarımıza öğretmek. Okul öncesi eğitim örgün eğitimin bir parçasıdır." diye konuştu.

"Hedefimiz her çocuğumuzun bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamak"

Okul öncesi eğitimle çocukların beden, zihin, duygu gelişimi ile iyi alışkanlıklar kazanmasını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak istediklerine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okul öncesi eğitimde 80 yılda alınan mesafeden daha fazlasını bu dönemde katettik. Okul öncesi eğitimde 37 pilot il belirledik. Bu pilot illerde okul öncesi kırtasiye giderlerini ve eğitim materyallerini bakanlığımız karşılıyor. Okul öncesi eğitimin 2017 yılındaki yatırım bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 250 artırdık. 2018’deki artışla son iki yılda yapım bütçesi yüzde 361 artırılmıştır. Hedefimiz her çocuğumuzun ilkokula başlamadan önce bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamak."

"Eğitimde Avrupa'nın önünde olacağız"

Türkiye'de eğitimin geliştiğine vurgu yapan Yılmaz, "Eğitim alanında Avrupa'dan hemen hemen bir çok alanda çok çok iyiyiz. Yüksek öğretimde Avrupa'nın birincisiyiz. Bizden daha fazla okullaşma oranını sağlamış hiçbir ülke yok. Orta öğretimdeki kızlarımızın ve erkeklerimizin oranı yüzde 82. Ama Avrupa'da bir alanda çok geriyiz o da okul öncesi eğitim. İnşallah bu çalışmayla bu orandaki eksikliğimizi de giderdikten sonra eğitimin her alanında Avrupa'nın önünde olacağız." ifadelerini kullandı.