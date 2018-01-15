Eğitimci Yazar Mahmut Balcı’dan öğrencilere ilginç bir uyarı

İstanbul Bahçelievler Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip lisesi konferans salonunda düzenlenen ve eğitimci yazar Mahmut Balcı’nın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide de Kadim Değerlerimiz, Gençliğimizin Geleceği, Görevlerimiz, Kudüs ve Fahrettin Paşa'nın Medine Müdafaası konusu ele alındı.

Tarih öğretmeniZekiye Demircan’ın takdimi ile başlayan programda Eğitimci yazar Mahmut BalcıKadim Değerler Ve Gençlik konusunda şunları söyledi:

‘Sevgili öğrenciler, dini hizmetler alanında önemli yapan bir ilim adamının ismini taşıyan bir okulun öğrencisi olmanın kıymetini biliniz. Ayrıca İmam Hatip Öğrencisi olmanın da değerli olduğunu bilmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. İmam Hatip Okulları hakkında ileri geri konuşanları da bu okulların gerekliliğini bilmedikleri için konuştuklarını düşünerek anlayışla karşılıyoruz. Ancak bu iddiaları çürütme görevi biraz da ben imam hatipliyim diyenlerin kadim değerlerine bağlı iyi bir örneklik göstermeleri ile mümkün olacaktır. Sahip olduğumuz çok sayıda değerimiz olduğu halde bu değerlerden habersiz yaşıyoruz. Önce değerlerimizin ne olduğunu öğreneceğiz sonra da onları yaşamak ve yaşatmak için gayret göstereceğiz. Bu söyleşilerden amacım bizi çok meşgul eden dış faktörleri azaltıp görülmesi gerekenleri birlikte görmeye çalışmaktır. Hem müslümanların hem de mazlum insanların yaşadığı yerlerde yaşananlar karşısında yapılması gereken görevlerimizin olduğunu bilelim. Sosyal medyayı dikkatli kullanmalıyız. Beğendiğimiz, paylaştığımız, izlediğimiz ve indirdiğimiz her şeyden sorumlu olacağız. Çünkü bizi sosyal medya melekleri izlemektedir.’

Öğrencilerin de katılımı ile Kadim Değerlerimiz ve Gençlik başlıklı sunumunu yapanEğitimci yazar Mahmut Balcı programın son kısmında ise Medine Müdafii olarak bilinen Fahrettin Paşa hakkında şunları söyledi.

‘Geçmişini bilmeyen ve haddini aşan bir suçlamamda bulunan ve cumhurbaşkanımız sayınRecep Tayyip Erdoğan’dan da sert bir cevap alan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed aslında bu vesileyle bize tarihimize sahip çıkmayı hatırlattı. Tarihçi İsmail Bilgin’in ifadesiyle ‘Fahreddin Paşa Çöl kaplanı, Medine müdafii, kahraman bir askerimizdir.Kutsal emanetler i korumak için canını tehlikeye atmıştır.’Fahrettin Paşa, İngiliz kuvvetlerinin ve bu kışkırtmaya gelenlerin destekleri ile zor duruma düşen Osmanlı Askerlerinden teslim olmaları yönündeki teklifler karşısında Mehmetçiğin Medine’yi savunmakta kararlı olduğunu söyleyerek bir Cuma günü Harem-i Şerif’in minberinden yaptığı tarihi konuşmasında Medine halkına şöyle hitap etti:

‘Bu asker Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-ı Mutahhara’nın yeşil türbesi altında kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet minareleriyle yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır! Allah’uTeala bizimle beraberdir. Şefaatçiniz O’nun Resulü Peygamber Efendimiz’dir…’

Okul müdürü Mehmet İlhan programın sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘Okulumuzda böyle önemli bir konu hakkında bir sunum yaptığı için değerli Mahmut Balcı hocaya teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de ileriki günlerde Mahmut Balcı hoca gibi başkalarına rehberlik yaparsınız. Bu tür seminerlerde konuşulanları iyi takip etmeli ve başkalarına da aktarmalıyız. İnşallah hepimiz kadim değerleri yaşamaya ve yaşatmaya, Allah’a iyi bir kul, Hz. Muhammede(s.a.v) iyi bir ümmet olmak için gayret gösteririz.’

Program öğrencilerin Mahmut Balcıya kitap imzalatmaları ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.