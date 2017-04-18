Eğitim yararına kermes düzenlendi

Semerkand Vakfı’na bağlı Durak Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım maksadıyla kermes tertipledi. Kermeste görev alan kadınların hazırladıklar yiyecekler ve bazı kıyafetler satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelirin yardıma muhtaç ailelere ve fakir öğrencilere verileceğini söyleyen kermes görevlisi Selim Gülsabah, “Burada hanım kardeşlerimizin hazırlamış oldukları yiyecekleri ve toplanan kıyafetleri satışa sunuyoruz. Kermesimize gelen hayırseverler hem bu yiyeceklerden alarak destek oluyor, hem de maddi yardım yapıyorlar” dedi.