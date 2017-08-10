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Eğitim uçuşu yaparken yere çakıldı...

Kazakistan’da eğitim uçuşu yapan Tehman 2002 tipi uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:14
Eğitim uçuşu yaparken yere çakıldı...

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı kentinden 43 kilometre uzaklıktaki Azem havaalanına 2 kilometre mesafede düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Sivil Havacılık akademisine ait uçağın düşmesi nedeniyle 2 pilot kursiyerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlığın kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 12:14
  1. Kazakistan
  2. Sivil Havacılık Komitesi
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