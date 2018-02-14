Eğitim bölgeleri tamam

Bu çerçevede sınavsız öğrenci alan liselere yerleştirme için her ilde Bakanlık tarafından "EĞİTİM BÖLGELERİ" oluşturuldu.

Bu yıl sınavsız yerleştirilmenin yapılacağı sistem öğrencilerin yüzde 90’ını kapsayacak. Öğrenciler eğitim bölgelerinde ikametine en yakın 5 tane liseyi tercih edecek olmasından kaynaklanacak sıkıntının aşılması için de formüller üretiliyor.

Velilerin en çok merak ettiği aynı okula kontenjandan fazla başvuru olması halinde çocuğumun durumu ne olacak sorusuna cevap ise öğrencinin okul başarı puanı dikkate alınarak verilecek. MEB sınavsız girilebilecek okul türlerini Anadolu Liseleri, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri şeklinde açıklamıştı.