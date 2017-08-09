Eğitim Bir-Sen’den Akkışla Kaymakamına nezaket ziyareti

Ziyarette konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, sendika olarak ilçelerde yaptıkları çalışmalarda Kaymakamların kendilerine verdiği destekledikleri önemsediklerini söyledi. Kalkan, "Verilen desteklerden ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz memnun kalıyor. Teşkilat olarak eğitimin kalitesinin artması ve çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için tüm eğitim çalışanları olarak gayret gösteriyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkışla Kaymakamı İhsan Emre Aydın ise, eğitimcilere her türlü desteği verdiklerini belirtti. Kaymakam Aydın, kamu kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının aynı hedef doğrultusunda devlet ve millet için çaba göstermesi gerektiğini ve işbirliğinin sürmesini beklediklerinin altını çizdi.

Aydın Kalkan ve beraberindeki heyet daha sonra Akkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gündüz’ü de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.