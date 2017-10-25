Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde düzenlenen ‘’2017 Valiler Buluşması’’ programında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘’Şimdi öğrenme süresi hızlandı. Bizim zamanımızda ders saati 50 dakika falandı. Şimdi bu süre giderek azaldı. 20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum.’’ Şeklinde açıklamalara yer verdi.

Salondakilere, kendisinden önce programa katılan diğer bakanların ne kadar süre konuştuğunu soran Yılmaz, aldığı cevaplar karşısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gün Gaziantep'teki bir programda Fatma (Şahin) Hanıma, 'Ne kadar konuşayım?' diye sordum. O da 'bir ders saati kadar' dedi. Bir ders saati 40 dakika, 40 dakikada da bıraktım. Şimdi artık öğrenme süresi hızlandı. Bizim zamanımızda ders saati 50 dakika falandı. Şimdi bu süre giderek azaldı. 20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum."

Bakan Yılmaz, kaliteli eğitimin unsurlarından bir tanesinin derslik başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede olması gerektiğine işaret ederek, "İlkokulda da lisede de 70 kişilik sınıflarda okudum. Bizim dönemde ders saati 50 dakika falandı. Dolayısıyla bir öğretmen bir sınıfa girdiğinde her öğrencisine bir dakika ayıramazsa burada kaliteli bir eğitimden bahsedilebilir mi? Dolayısıyla şimdi proje okullarımızda 30 sayısı var. Sınıflarda öğrenci sayısını 30'un altına düşürmek lazım. Bizden önce derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'ydı, şimdi bu sayı 24'e düştü" bilgisini verdi.

BİZİM KİMSEDEN ÖRNEK ALACAK BİR DURUMUMUZ YOK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "2017 Valiler Buluşması" programında, Türkiye'de çok iyi giden şeylerden birisinin de eğitim olduğunu söyledi.

''Türkiye'de 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü ve bunun birçok Avrupa ülkesi nüfusundan dahi fazla olduğunu vurgulayan İsmet Yılmaz, ''Bazen bize 'örnek olarak şu ülkeye bakın' diyorlar. O ülkenin 1990'lı yıllardaki nüfusu 5 milyon, şimdiki nüfusu da 5 milyon. Dolayısıyla o ülkenin toplam öğrenci sayısı bizim fen lisesi öğrencilerimiz kadar bile değil.'Bu ülkeyi eğitimde örnek al' diyorlar. Bizim kimseden örnek alacak bir durumumuz yok, iyi noktadayız. Her şeyi yaptık da günlük güneşlik de değil. Eksiklerimiz var, onun farkındayız. İnşallah o eksikleri düzelterek daha iyi netice elde edeceğiz.'' şeklinde ifadelere yer verdi.

EN FAZLA DERSLİK AÇIĞI İSTANBUL’DA

Eğitime yaklaşık 300 bin derslik kazandırdıklarını belirten Yılmaz, hizmete açılan dersliklere rağmen 58 bin dersliğe daha ihtiyaç duyulduğunu, bu açığın devlet ve millet işbirliğiyle kapatılabileceğine inandığını dile getirdi. İhtiyaç duyulan derslik sayısının üçte birinin İstanbul'da olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, İstanbul'un ardından derslik açığı bulunan illerin Ankara ve Şanlıurfa olarak sıralandığını ifade etti.

Yılmaz, 2019 sonu kadar iki eğitimi kaldıracaklarını anımsatarak, bu konudaki hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 129 bin 5’inci sınıf öğrencisine yabancı dil eğitimi vermeye başladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Öğrenciler haftada 15 saat yabancı dil dersi alacak. Eğer bu başarılı olursa tüm Türkiye'de bunu inşallah yaygınlaştıracağız” Kaynak-haber7.com