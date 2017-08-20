'Eğer racon kesilecekse bizzat kendim keserim!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genellikle sosyal medya hesapları ve bazı yazarların zaman zaman adeta şahsımın adına racon kestiği görülüyor. Benim partimle, milletimle paylaşacağım bir düşüncem varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu da bizzat kendim keserim" diye konuştu.