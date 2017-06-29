Ege’nin organik ürünleri Amerika pazarında büyük ilgi gördü

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük gıda fuarı olan Summer Fancy Food Show, bu yıl 25-27 Haziran 2017 tarihlerinde 63. kez ABD’nin New York kentinde düzenlendi. Fuarın Türkiye milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)tarafından 20. kez başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye, 2017 yılında Fancy Food Fuarı’nda Partner Ülke olarak yer aldı.

Yaklaşık 180 bin ürünün sergilendiği fuarda 55 ülkeden bin 70’i yabancı, 2 bin 500 ün üzerinde firma katıldı. Fuarı 50 binden fazla ziyaretçi gezdi. Türkiye milli katılım organizasyonu EİB tarafından gerçekleştirilen fuara 40 Türk firması katıldı. Ayrıca 2017 yılında partner ülke olunarak ülkemizin daha geniş bir katılımı sağlandı.Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve Ticaret Ataşesi Özgür Çelikel fuarı ve katılımcı firmaları ziyaret etti.

Dünyanın en önemli gıda ithalatçı ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’ne Türkiye’den yoğun bir şekilde gıda ve tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin ABD’ye gıda ürünleri ihracatının 2016 yılında 755 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, hedeflerinin bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

“Amerika Birleşik Devletleri, yıllık yaklaşık 130 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor” diyen Tarakçıoğlu, “ABD’nin gıda ithalatından 2 milyar dolarlık pay almak için Summer Fancy Food Fuarı Türk gıda ihracatçıları açısından hayati öneme sahip, çok değerli bir fuar. 2017 yılında bu yüzden tanıtıma ağırlık verdik ve Partner Ülke olarak yer aldık. Fuar Açılışında Türkiye’ye teşekkür edilmesi ilişkilerin daha ileri boyutlara ulaşacağının göstergesidir” şeklinde konuştu.

Türkiye’den ABD’ye ihracatı yapılan başlıca ürünlerin kuru meyveler, kurutulmuş domates, konserve ürünler, şekerli mamuller olduğunun altını çizen Tarakçıoğlu, Summer Fancy Food Fuarı’na; Türkiye’den kuru meyveden turşuya, helvadan kurutulmuş domatese, baharattan hazır yiyeceklere birçok ürün ihracatçısı firmanın ürünlerini sergilediğini sözlerine ekledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ise, “Türk gıda ihracatçılarımıza yeni kapılar açacağına olan inancımızla gerçekleştirdiğimiz gıda sektöründe tüm dünya tarafından önemsenen bu ünlü fuara 530 m2lik alanda yerimizi alarak 40 firma ile katılım sağladık. Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğini artırmak istiyor ve bu çerçevede tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Moiz Hemsi, Summer Fancy Food Fuarı’nın, Türkiye’deki gıda üreticilerinin uzun yıllardır yoğun ilgi gösterdiği bir fuar olduğunu, Türk gıda ürünlerinin küresel bilinirliğinin artırılması için bu fuarın bu bölgedeki pazar için ciddi fırsatlar barındıran bir etkinlik olarak Türk gıda sektörüne değer kattığını ifade etti.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan Summer Fancy Food Show’da Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Moiz Hemsi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep temsil etti.