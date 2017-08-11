Egem Platformu’na bağlı dernek başkanları Yenimahalle’de

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Uşaklılar Derneği Başkanı Nuray Salıcı, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Nuri Uygun, İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Aksu, Denizliler Derneği Başkan Vekili Hamit Oğuz ve Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Özerkan’ı makamında ağırladı. Yaşar’ı ziyaret eden platform başkanları, daha önce Yenimahalle Belediyesi İlk Adım Salonu’nda başkentte yaşayan Egelilere ev sahipliği yaparak, hemşehrileri iftar yemeğinde bir araya getiren Yaşar’a teşekkür etti.

“Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hizmet ediyorlar”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar, göreve geldiği günden beri hemşehri derneklerine sahip çıktığını ve önem verdiğini dile getirdi. Yaşar, bu tip derneklere desteklerinin her zaman tam olduğunu belirterek, “Çünkü onlar birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hizmet ediyorlar. Hemşehrilik bilincini geliştiriyorlar. Yaşadıkları bölgede geleneklerini ve göreneklerini yaşatmaya çalışıyorlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Başarılarınızı devamını diliyorum” diye konuştu.

Tanıtım günleri ve etkinlikleri hakkında bilgi aldı

Platform dönem başkanı Özerkan da Egeliler olarak Yaşar’ın çalışmalarını takdir ettikleri söyleyerek, Yaşar’a Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği’nin önderliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri ve etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi. Özerkan, 4 Ekim tarihinde yapılacak olan tanıtım günlerine Yaşar’ı davet etti.