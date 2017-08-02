Ege’den Temmuz ayında 928 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılı Ocak - Temmuz döneminde 6 milyar 226 milyon dolarlık ihracat kayda almışken, 2017 yılının ilk yedi aylık dönemindeki ihracat tutarı yüzde 4’lük artışla 6 milyar 470 milyon dolara ulaştı. Ege İhracatçıların son bir yıllık ihracatı ise yüzde 5’lik artışla 11 milyar 145 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Temmuz ayında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı 2016 yılı Temmuz ayına göre yüzde 24’lük artışla 424 milyon dolardan, 525 milyon dolara yükselirken, Tarım ürünleri ihracatı yüzde 13’lük gelişimle 288 milyon dolardan 324 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 55’lik rekor artışla 50 milyon dolardan 78 milyon dolara fırladı.

Temmuz ayında; Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 8 tanesi, 2016 yılı Temmuz ayına göre ihracatını arttırırken, 4 tanesi geçen yılkı ihracat rakamlarını yakalayamadı.

Zeytinyağı ihracatı rekora abone oldu

Son bir yıldır ihracatta her ay rekorlar kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Temmuz ayında yüzde 163’lük ihracat artışı ile 2016 yılı Temmuz ayında 5 milyon 357 bin dolar olan ihracatını 2017 yılı Temmuz ayında 13 milyon 397 bin dolara çıkardı.

100 milyon dolar barajını geçen tek sektör Hazırgiyim ve konfeksiyon

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 119 milyon 717 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvedeki yerini korurken, ihracatını Temmuz ayında yüzde 17 arttırma başarısı gösterdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 32’lik ihracat yükselişiyle ihracatını 60 milyon dolardan 78 milyon 945 bin dolara yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.

Madencilik sektörü yüzde 55’lik artış hızı yakaladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 55’lik ihracat artış hızıyla ihracat rakamını 50 milyon 778 bin dolardan, 78 milyon 493 bin dolara çıkardı ve dördüncü sırada yer buldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği’ni 67 milyon 422 bin dolarlık ihracat rakamıyla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği takip etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 32’lik ihracat artış hızıyla ihracatını 49 milyon dolardan 65 milyon dolara çıkarırken, ihracatta yatay bir seyir izleyen Ege Tütün İhracatçıları Birliği 61 milyon 623 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Temmuz ayında ihracatını yüzde 8 arttıran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 42 milyon 976 bin dolarlık döviz girdisi sağlarken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 50’lik ihracat artışıyla 19 milyon 233 bin dolara ulaştı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında 19 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 34’lük artışla ihracatını 9,7 milyon dolardan, 12,9 milyon dolara çıkardı.